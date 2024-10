El creador de Bluey habló sobre lo que le espera a la serie infantil

El éxito de la serie infantil, Bluey tomo por sorpresa hasta al mismísimo creador, Joe Brumm. Para Brumm fue difícil de imaginar que su personaje impactaría tanto a niños como adultos. Y fue todavía más complicado imaginar que un día, su caricatura llegaría a verse en tantas partes del mundo.

Recientemente, Joe Brumm ha compartido lo que él piensa sobre el éxito global de Bluey. La inspiración de Joe Brumm fue su propia experiencia como padre y la vida cotidiana en Australia. Su objetivo era crear un programa de televisión que mostrara tanto a los niños como a los padres, el beneficio del juego. Sorprendentemente, también reveló que él nunca se visualizó trabajando en televisión infantil y que ahora considera que sus días en este campo están cerca de su final.

¿Habrá nuevos capítulos de Bluey? Esto dijo el creador

Tanto la crítica como el público han elogiado la serie por su representación de la vida familiar y en especial por la figura de Bandit, el padre de Bluey que no solo trabaja, sino, que participa activamente en la crianza y juegos de sus hijas. Pero para Joe Brumm no ha sido fácil trabajar en este tipo de programas, pues las exigencias que existen en el mundo de la televisión infantil implica cortes y modificaciones que no le sientan bien como creador.

“No puedo manejar eso tan bien, así que creo que mis días trabajando en eso probablemente sean un poco limitados”

Joe Brumm ha tenido que enfrentarse a varias cosas que, como creador, no disfruta mucho. Joe no dudó en expresar que no le gusta que la caricatura pierde su esencia cuando llega a otros países y se realizan las traducciones, pues siente que afecta la visión original que tenía el programa. Bumm recalcó que “Pequeñas cosas como esa… desde mi punto de vista, creo que es imperdonable y arruina el flujo de mi espectáculo”.

El creador de Bluey afirmó que se encuentra decidido a volver a trabajar en animaciones para adultos, pues considera que es su verdadera vocación. Brumm valora mucho la libertad creativa y considera que existe mayor libertad creativa en este campo y eso es algo que le permitirá explorar historias aún más profundas y personales.

