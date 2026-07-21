Bluey y CoComelon: 5 capítulos entretenidos y educativos para ver en vacaciones; son ideales para ver en familia estas vacaciones

Si tienes a pequeños viviendo contigo, seguramente alguna vez hayas escuchado hablar sobre Bluey y CoComelon, pues estas son dos de las caricaturas infantiles más populares de la actualidad donde la primera día a día nos trae nuevos problemas a resolver de una manera muy amigable y respetuosa, teniendo como eje la crianza activa.

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Por otro lado, CoComelon se apoya más en estímulos visuales y auditivos para capturar la atención de los niños con canciones pegajosas y que también se encarga de llevar buenos mensajes a los más chicos, siendo dos programas infantiles con grandes capítulos.

Los mejores capítulos de Bluey y CoComelon

Hora de Dormir: Este episodio narra el sueño de Bingo, el cuál está caracterizado por un viaje en el espacio, donde la musicalización juega un gran rol, además de que cuenta con el mensaje de apoyo y amor incondicional de su mamá, Chilli en la búsqueda de independencia infantil.

Este episodio narra el sueño de Bingo, el cuál está caracterizado por un viaje en el espacio, donde la musicalización juega un gran rol, además de que cuenta con el mensaje de apoyo y amor incondicional de su mamá, Chilli en la búsqueda de independencia infantil. Carrera de Bebés: Chilli, la mamá de Bluey y Bingo comparte sus inseguridades de cuando fue madre primeriza y finalmente recibe ese apoyo que necesitaba, pues cada padre ha tenido su proceso de crianza y por otro lado, cada niño crece a su ritmo, siendo este amigable con el desarrollo de estos.

Chilli, la mamá de Bluey y Bingo comparte sus inseguridades de cuando fue madre primeriza y finalmente recibe ese apoyo que necesitaba, pues cada padre ha tenido su proceso de crianza y por otro lado, cada niño crece a su ritmo, siendo este amigable con el desarrollo de estos. Abuelo: Durante este capítulo podemos tener toda una reflexión sobre el paso del tiempo y el inevitable envejecimiento de los padres y abuelo, pero sobre todo, hace énfasis en el amor de la familia y en los grandes momentos que pasan muy rápido, abordando temas tan complejos de una manera profunda y simple.

|Panadería

El Baño: En este episodio podemos ver cómo a través de música y baile, JJ y sus hermanos entran a la bañera y aprenden a lavarse, frotar y enjuagarse, siendo bastante didáctico para la independencia de los pequeños pero de manera divertida y colorida pues estos terminan limpios y listos para dormir.

En este episodio podemos ver cómo a través de música y baile, JJ y sus hermanos entran a la bañera y aprenden a lavarse, frotar y enjuagarse, siendo bastante didáctico para la independencia de los pequeños pero de manera divertida y colorida pues estos terminan limpios y listos para dormir. Los Vegetales: Durante la comida le sirven a JJ y sus hermanos un gran plato de vegetales enteros y aunque al principio los niños no quieren comerlo los convencen a través de juegos con imaginación, donde con ayuda de peluche, simulan que los comen y así convence a los pequeños a comerlos y finalmente les agradan.