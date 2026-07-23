4 capítulos de ‘Las Chicas Superpoderosas’ y ‘Alvin y las ardillas’ ideales para que los niños puedan divertirse

"Las Chicas Superpoderosas" y "Alvin y las ardillas" son dos caricaturas que siguen siendo muy solicitadas por el público, ya sea para las nuevas y viejas generaciones, quienes disfrutan de las aventuras de sus personajes.

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Se vienen unas largas vacaciones de verano para los niños del hogar; para que no se aburran encerrados, te dejaremos los 4 capítulos de ambas series que deben ver, ideales para divertirse un par de horas en familia.

¿Qué capítulos ver de ‘Las Chicas Superpoderosas’ y ‘Alvin y las ardillas’?

En la serie animada de "Las Chicas Superpoderosas", hay muchas opciones para escoger, pero algunas se destacan por ser las más entretenidas, de las cuales se destacan las siguientes:



Los chicos rudos: Cuando el malvado Mojo Jojo se encarga de recrear a las pequeñas heroínas en su versión masculina, personajes que después harían pequeñas apariciones en otros capítulos.

Doble personalidad: ¡El más recordado! Aquel momento en que 3 criminales se hacen pasar por las niñas usando disfraces terribles para hacer sus fechorías.

Mientras que en la serie de 'Alvin y las ardillas' en su versión en 3D, considera ver las siguientes opciones, episodios muy entretenidos que les ayudarán a pasar horas de risas y diversión:



Instinto animal: Todos confunden a Alvin con un auténtico bebé de demonio de Tasmania; casi entra al quirófano por error.

Peleas de hermanas: Eleanor, ante una discusión con Brittany, decide mudarse, generando fuertes discusiones en casa.

¿A qué hora puedo ver las series animadas?

Por un lado, "Las Chicas Superpoderosas" podrás verlas desde las 12:30 del día. Mientras que "Alvin y las ardillas" inicia su programación desde las 3:30 pm, programas que podrás ver en su canal o en la página oficial, observando la transmisión en vivo desde la comodidad de tu sofa.

Ante los 4 capítulos que debes ver, aprovecha la oportunidad para que los niños de tu hogar los puedan ver durante las vacaciones de verano, logrando divertirse por un par de horas y alejándose de los teléfonos móviles.