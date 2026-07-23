¿La Bruja Escarlata confirmada para Avengers Doomsday? Pista en la San Diego Comic-Con, lo sugeriría

La San Diego Comic-Con 2026 está aquí y, como siempre, se convierte en el escenario perfecto para que Marvel libere “discretamente” pistas sobre el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Ahora, durante la Preview Night, el estudio presentó una misteriosa figura perteneciente a Avengers: Doomsday, la cual desató la locura entre los fanáticos en redes sociales. El personaje que desató esto es identificado como Latverian Witch (“Bruja de Latveria”), un personaje femenino que porta un atuendo muy parecido al de Dr. Doom. Este porta una máscara que oculta por completo su identidad y, hasta el momento, Marvel no ha revelado quién está detrás de ella.

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¿Por qué se piensa que La Bruja Escarlata podría regresar al UCM?

La aparición de la Latverian Witch provocó que muchos seguidores comenzaran a especular sobre un posible regreso de Wanda Maximoff, mejor conocida como Scarlet Witch o Bruja Escarlata. Recordemos que, desde los acontecimientos ocurridos en la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el destino de este personaje quedó incierto; por lo mismo, cualquier pista que se dé relacionada con un personaje femenino vinculado a la magia genera expectativas sobre su posible regreso.

|Gilbert Flores/Variety via Getty Images

¿Quién podría ser la Bruja de Latveria?

Como hasta ahora Marvel no ha confirmado que la figura signifique el regreso de Wanda Maximoff. Es por eso que otra de las teorías es que se trata nada más y nada menos que de Cynthia Von Doom, la madre de Victor Von Doom. Este personaje está estrechamente relacionado con la magia dentro del mundo de los cómics y cuya historia podría encajar a la perfección en la próxima película del MCU.

¿Cuándo sabremos quién será la Bruja de Latveria y qué papel podría tener en Avengers: Doomsday?

Por el momento no se ha revelado la identidad de la Latverian Witch y se desconoce si durante la San Diego Comic-Con 2026 tendremos alguna actualización. Por el momento, lo único que queda es estar pendiente de las noticias y apariciones que salgan durante el evento.