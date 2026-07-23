De vuelta a las raíces: Lanzan NUEVO tráiler de la película de Resident Evil; esta es su fecha de estreno

Resident Evil enloquece a sus fans con el lanzamiento del nuevo tráiler de su película. Si bien se trata de una historia completamente original, este adelanto ha transportado a los seguidores de la saga de vuelta a sus raíces, pues nos muestra una secuencia 100% enfocada al terror de supervivencia, dejando en claro por qué el director Zach Cregger (Barbarian, Weapons) es de los cineastas más destacados en la industria del horror contemporánea. Aquí te compartimos este nuevo avance.

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¿De qué trata la nueva película de Resident Evil?

La adaptación del emblemático videojuego se centrará en una historia completamente original, en la que un mensajero de nombre Bryan, interpretado por el actor Austin Abrams, queda atrapado en un brote de zombies, luego de que le encargaran entregar un paquete urgente en un hospital aislado. Si bien la trama no contará con los personajes clásicos del videojuego, como Leon, Jill o Chris, sí que estará ambientada en la popular Racoon City.

Resident Evil | Crédito: Sony Pictures

¿Cuándo se estrena la nueva película de Resident Evil en México?

La nueva película de Resident Evil, a cargo de Zach Cregger, tendrá su estreno a nivel internacional el 18 de septiembre. No obstante, como en México y Latinoamérica los lanzamientos se producen un día antes, la película estará disponible en salas de cine a partir del 17 de septiembre. Cabe mencionar que la cinta fue filmada en formato IMAX, por lo que los fans de la saga podrán disfrutar de esta tecnología en las 13 salas disponibles en el país.

Resident Evil, la película: Reparto completo

La película está protagonizada por el actor Austin Abrams, famoso por su aparición en Weapons y Chemical Hearts, así como la serie de drama adolescente, Euphoria. El reparto también está conformado por Paul Walter Hauser (Cruella, I, Tonya), Zach Cherry (Severance), Kali Reis (True Detective) y Johnno Wilson (Two Days Back); mientras que el guión está a cargo de Shay Hatten, quien ha trabajado en producciones como Ballerina y John Wick 2 y 3.