Betty, La Fea, confirma NUEVA temporada; así fue el video revelación donde confirman el regreso de actores icónicos de la novela
Un video confirmó el regreso de Betty, la fea con una nueva temporada y el retorno de varios de sus actores más recordados.
Recientemente se confirmó que la icónica telenovela Betty, La Fea, regresará con una nueva temporada y con algunos de los actores emblemáticos que le dieron vida a una de las producciones más queridas de todos los tiempos. El anuncio oficial se dio con un memorable video que reunió a varios de los actores de la exitosa serie.