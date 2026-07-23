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Betty, La Fea, confirma NUEVA temporada; así fue el video revelación donde confirman el regreso de actores icónicos de la novela

Un video confirmó el regreso de Betty, la fea con una nueva temporada y el retorno de varios de sus actores más recordados.

Betty, la fea

Escrito por: Hugo Pantoja

Recientemente se confirmó que la icónica telenovela Betty, La Fea, regresará con una nueva temporada y con algunos de los actores emblemáticos que le dieron vida a una de las producciones más queridas de todos los tiempos. El anuncio oficial se dio con un memorable video que reunió a varios de los actores de la exitosa serie.

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