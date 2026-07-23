Lanzan figuras coleccionables de Heated Rivalry: precio y cómo conseguirlas

Heated Rivalry llegó para quedarse. El exitoso drama adolescente de HBO, también conocido como “Más que Rivales” en español, lanza figuras coleccionables de sus emblemáticos personajes: Illya Rozanov (Connor Storrie) y Shane Hollander (Hudson Williams). Sigue leyendo porque aquí te compartimos TODOS los detalles para adquirirlas: precio y dónde comprarlas.

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Así son las nuevas figuras de colección de “Heated Rivalry”: precio y dónde comprarlas

Las nuevas figuras de colección de “Heated Rivalry” corresponden a un lanzamiento exclusivo con la marca de coleccionables de vinilo, Funko POP! El set de figuras incluye dos muñecos en solitario de Illya y Shane; así como un set más en pareja. Las figuras solitarias tienen un costo aproximado de $250 pesos mexicanos, mientras que el precio del set en pareja ronda en los $550 pesos mexicanos. La colección ya está disponible para preventa en el sitio web oficial de la marca. Teniendo en cuenta que se trata de un producto de importación, los costos podrían elevarse por el gasto de envío.

¿De qué trata “Heated Rivalry”?

“Más que Rivales” sigue la historia de dos jugadores de hockey profesionales, llya Rozanov (Connor Storrie) y Shane Hollander (Hudson Williams), quienes se enamoran pese a su gran rivalidad en el deporte. Como era de esperarse, el romance surge de manera secreta, lo que deriva en diversas tensiones y problemas en la pista de hielo, pues su atracción se ve manchada por su rivalidad, dando como resultado uno de los dramas juveniles más poderosos del panorama actual.

| Crédito: Funko POP!

¿Habrá segunda temporada de “Más que Rivales”?

Hasta ahora, “Heated Rivalry” sólo cuenta con una temporada. No obstante, la segunda ya ha sido confirmada. De acuerdo con diversos rumores en redes sociales, esta nueva entrega seguirá se centrará en el dilema de los deportistas por dar a conocer su relación; pues Ilya desea hacer su romance público, mientras que Shane tiene algunas dudas.

¿Dónde ver “Heated Rivalry” en México?

La primera temporada de “Heated Rivalry" está disponible en México en la plataforma de streaming HBO MAX. Esta primera entrega está compuesta por un total de seis episodios.