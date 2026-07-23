El antes y después de Daniel Radcliffe: así luce hoy el protagonista de Harry Potter

Daniel Radcliffe conquistó a toda una generación al interpretar a Harry Potter, el “niño que vivió”. Han pasado 25 años desde el estreno de la primera película, Harry Potter y la Piedra Filosofal. En aquel entonces, el actor británico tenía 11 años al momento del rodaje y 12 cuando fue lanzada en cines. Hoy, el oriundo de Londres cumple 37 años. A continuación, te mostramos cómo luce el actor que dio vida al famoso mago de Hogwarts en la actualidad.

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El antes y después de Daniel Radcliffe: así luce el actor de Harry Potter a sus 37 años

Con tan sólo 12 años, Daniel Radcliffe saltó a la fama mundial tras convertirse en el emblemático hechicero de Hogwarts. A lo largo de ocho películas, el público fue testigo de cómo aquel pequeño se convertía en adolescente y poco a poco en adulto, pues Radcliffe terminó de filmar y promocionar la última cinta de la saga, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2, a los 21 años. Desde entonces, se ha mantenido activo en el mundo de la actuación, aunque ningún éxito se compara con el fenómeno del mundo mágico. Aquí te compartimos el antes y después del querido Harry Potter:

Así ha cambiado Daniel Radcliffe desde Harry Potter| Crédito: Warner Bros. / Getty Images

¿Qué ha sido de Daniel Radcliffe desde Harry Potter? Así ha evolucionado su trayectoria

Tras despedirse de Hogwarts, Daniel Radcliffe siguió adelante en su carrera como actor con un objetivo claro: no encasillarse en un personaje. Para ello, evitó los blockbusters y, en su lugar, se decantó por proyectos más independientes, lo que le permitió explotar todo tipo de géneros. Desde el terror, como en La Dama de Negro, hasta la comedia, como en La Ciudad Perdida.

Pero su trayectoria no se limitó a la gran pantalla, pues su pasión por la actuación lo llevó a triunfar en los escenarios teatrales, pasando desde Broadway hasta el West End de Londres. Gracias a su impecable talento, Radcliffe fue acreedor a su primer premio Tony en 2024 por Merrily We Roll Along. En cuanto a su trayectoria en la pantalla chica, el actor recibió gran reconocimiento por su trabajo en Weird: The Al Yankovic Story. También protagonizó la serie de comedia Miracle Workers a lo largo de cuatro temporadas.

¿Daniel Radcliffe tiene hijos?

En cuanto a su vida privada, el actor siempre ha tratado de mantener un bajo perfil. No obstante, se sabe que tiene una relación de más de una década con Erin Darke, con quien dio la bienvenida a su primer hijo en 2023.