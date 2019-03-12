¡Aladdín por fin nos hace soñar con un mundo ideal! El nuevo tráiler nos dejó con muchísimas ganas de ver más.

¡Ya falta muy poco para vivir la magia de Aladdín en la pantalla grande!

Un nuevo adelanto de Aladdín nos dejó hechizados y emocionados por el próximo estreno del live-action de este clásico de Disney que llegó por primera vez a la pantalla grande en forma de animación.

Los fanáticos de la animación ahora sí pueden estar tranquilos, pues, este adelanto reivindica a esta versión con personajes reales.

Jasmíne, Aladdín, el Genio, y Jaffar aparecen en este nuevo adelanto.

¡Checa aquí el tráiler de Aladdín!

¡Un mundo ideal llega muy pronto a los cines! #Aladdín está de vuelta en una nueva versión de acción real dirigida por @GuyRitchie. ¿Con quién irás a verla? 🧞‍♂ pic.twitter.com/2PFyptAjv0— DISNEY STUDIOS LA (@DisneyStudiosLA) 12 de marzo de 2019

El live-action de Aladdín llegará a los cines en mayo de este año y es una de las producciones más esperadas por todos los fanáticos de Disney.