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¡Aladdín por fin nos hace soñar con un mundo ideal! El nuevo tráiler nos dejó con muchísimas ganas de ver más.

El live-action de Aladdin está cada vez más cerca y esta vez, un nuevo adelanto nos llenó de emoción y magia.

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Escrito por: TV Azteca Digital

 ¡Ya falta muy poco para vivir la magia de Aladdín en la pantalla grande!

Un nuevo adelanto de Aladdín nos dejó hechizados y emocionados por el próximo estreno del live-action de este clásico de Disney que llegó por primera vez a la pantalla grande en forma de animación. 

 

 

Los fanáticos de la animación ahora sí pueden estar tranquilos, pues, este adelanto reivindica a esta versión con personajes reales. 

Jasmíne, Aladdín, el Genio, y Jaffar aparecen en este nuevo adelanto. 

¡Checa aquí el tráiler de Aladdín! 

¡Un mundo ideal llega muy pronto a los cines! #Aladdín está de vuelta en una nueva versión de acción real dirigida por @GuyRitchie. ¿Con quién irás a verla? 🧞‍♂ pic.twitter.com/2PFyptAjv0— DISNEY STUDIOS LA (@DisneyStudiosLA) 12 de marzo de 2019

El live-action de Aladdín llegará a los cines en mayo de este año y es una de las producciones más esperadas por todos los fanáticos de Disney. 