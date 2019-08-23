Checa los 7 datos curiosos con los que celebramos la llegada de Blanca Nieves y los 7 enanos a Kidsiete.

Vuelve uno de los más grandes clásicos de Disney: ¡Blanca Nieves y los 7 enanos! Disfruta de esta película que hará soñar a grandes y chicos.

Este domingo 25 de agosto a las 7:00PM, el clásico de Disney: Blanca Nieves y los 7 enanos, tendrá su estreno por Kidsiete.

Reviviremos la historia de una bella niña quien, tras escapar de su malvada madrastra, se encontrará con 7 enanitos con los que tendrá grandes aventuras.

Sin embargo, la obsesión de su madrastra al querer ser la más hermosa del reino, hará que se convierta en una malvada bruja y con una manzana envenenada hechizará a Blanca Nieves. Por lo que solo el beso del Príncipe podrá despertarla y así poder vivir felices por siempre.

Aquí develamos 7 datos curiosos para celebrar este gran estreno:

1. Blanca Nieves y los 7 enanos fue la primera película animada de largometraje producida en Estados Unidos por Walt Disney.

2. La crítica especializada no creía que fuera a tener éxito, al ser una historia de enanos. 3. La Academia de Cine de Hollywood entregó a Disney un Oscar y siete estatuillas en miniatura como homenaje a los enanitos.

4.El personaje de Tontín no iba a ser mudo, pero al no encontrar la voz perfecta para el personaje decidieron que no hablara.

5. En una escena se puede ver en una parte del bosque la imagen de Mickey camuflado.

6. Blanca Nieves no tenía las mejillas rojizas. Pero en la última edición, decidieron ponérselas para darle un aspecto más dulce.

7. Blanca Nieves es uno de los pocos personajes que han sido honrados en el Paseo de la Fama de Hollywood, entre los que se encuentran Mickey y Minnie Mouse, el Pato Donald y Winnie The Pooh.

