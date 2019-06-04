Conoce a Isabela Souza, interpreta la versión en español de la nueva canción de Aladdín: Callar. ¡Checa la nota!

La actriz y cantante brasileña Isabela Souza, protagonista de la serie original de Disney Channel Latin America Disney Bia, interpretará su versión de “Callar”, la nueva canción de Aladdín, para la banda sonora de la película en Latinoamérica y Brasil.

isabela souza

Escrita por el reconocido letrista y compositor Alan Menken y los compositores Benj Pasek y Justin Paul. La canción es el gran tema del personaje y trata sobre la importancia de hallar la propia voz.

La participación de Isabela Souza en la banda sonora de ALADDÍN se da en la cuenta regresiva hacia el estreno del próximo 24 de junio de Disney Bia, la anticipada producción original de Disney Channel Latin America, acerca de un grupo de jóvenes creadores de contenido digital que se valen de la tecnología para expresarse de manera auténtica, divertida y contemporánea.

Próximamente más información a través de Kidsiete y Disney Junior.