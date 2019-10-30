¡David Bisbal tendrá una aventura congelada en Arendelle! Cantará “Mucho Más Allá” para los créditos finales de “Frozen 2”.

El famoso cantante español David Bisbal se integra a la lista de intérpretes que forman parte de la banda sonora original de “Frozen 2”, así lo anunció Disney.

"Es un proyecto que ha venido con una gran sorpresa a mi vida y a mi carrera”, compartió Bisbal.

David Bisbal compartió su felicidad y se dijo agradecido por la oportunidad de participar en un proyecto musical como este.

“Es un privilegio y un sueño”, añadió el intérprete.

La canción “Mucho Más Allá” aparecerá en los créditos finales de la versión doblada de “Frozen 2” para Latinoamérica y España.

De acuerdo con lo que informó Walt Disney Records esta canción estará disponible a partir del 15 de noviembre en diversas plataformas digitales, esto como parte de la promoción anticipada al estreno de “Frozen 2”.

“Frozen 2” llegará a los cines de todo México el 22 de noviembre de este año.