¡Llega el adelanto de la nueva serie Calle Dálmatas 101! Sigue las aventuras de esta familia canina extraordinariamente numerosa por KIDSIETE.

Conoce a los hermanos mayores dálmatas Dylan y Dolly, su mamá Delilah y su papá Doug, así como a sus 97 hermanos. En donde cada uno tiene su propia personalidad y juntos nos enseñarán el equilibrio entre la diversión y las obligaciones familiares. Podrás ver este pequeño adelanto durante el maratón de Disney Junior este domingo 2 de junio a las 11:00 am por KIDSIETE.