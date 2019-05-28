¡Llega el adelanto de la nueva serie Calle Dálmatas 101! Sigue las aventuras de esta familia canina extraordinariamente numerosa por KIDSIETE.
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Conoce a los hermanos mayores dálmatas Dylan y Dolly, su mamá Delilah y su papá Doug, así como a sus 97 hermanos. En donde cada uno tiene su propia personalidad y juntos nos enseñarán el equilibrio entre la diversión y las obligaciones familiares. Podrás ver este pequeño adelanto durante el maratón de Disney Junior este domingo 2 de junio a las 11:00 am por KIDSIETE.