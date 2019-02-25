¡Recuerda quién eres! El ‘Rey León’ ataca de nuevo a la nostalgia con un nuevo tráiler del live-action.

El clásico de Disney estará de vuelta muy pronto, y por supuesto, todos estamos impacientes de ver lo que han logrado con este live-action.

Un nuevo adelanto nos muestra una de las escenas más épicas de este film, y aunque ya habíamos tenido un avance, ahora podemos ver prácticamente todo.

Larga vida a #ElReyLeón. pic.twitter.com/AOMikorQfH— DISNEY STUDIOS LA (@DisneyStudiosLA) 25 de febrero de 2019

Disney además presentó un nuevo póster en el que vemos a Mufasa y a Simba, acompañado de la mítica frase: 'Recuerda quién eres'.

El 'Rey León' se estrena en julio de este año y es sin duda una de las películas más esperadas de este 2019.