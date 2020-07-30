¡Prepárate para el regreso a clases! Mickey Mouse tiene un kit escolar para ti y debes resolver la prueba en Azteca 7.

Con los nuevos episodios de Mickey Mix de Aventuras, podemos unirnos a Mickey y sus amigos Minnie, Daisy, Donald, Goofy y Pluto, con nuevas y alocadas aventuras a bordo de sus vehículos personalizados y donde además descubrirán lugares muy divertidos como la nueva casa de Mickey, el laboratorio de motores en el garaje de Mickey, la oficina de las ayudalegres de Minnie y Daisy y más.

Este 24 de agosto participa en la dinámica para conseguir uno de los kits de regreso a clases.

¡Conoce la dinámica para participar!

Mecánica de la dinámica:

Durante la barra preescolar de Disney aparecerán 7 plecas con un código QR, el cual abre una prueba para saber qué tanto conoces de Mickey y sus amigos. En el momento en que salga cada pleca en la tele, se registrará el primer usuario en contestar correctamente como ganador de la dinámica. En total serán entregados 7 kits que contienen: una mochila, 3 cuadernos y un estuche de colores y pinturas.

Otras condiciones:

-El/ La ganador/a ,no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

- El/ La ganador/a, deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A de C.V., cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y su acompañante y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

-TV Azteca, S.A. de C.V. se reserva el derecho de seleccionar a usuarios que ya hayan ganado en alguna otra dinámica emitida por Azteca 7 en un marco de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

-Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

-Los/Las afortunados que sean elegidos, en caso de ser factible, podrán recoger el incentivo en la fecha que se les indique cuando sean contactados, en las instalaciones de TV Azteca Ajusco (Periférico Sur 4121, col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Ciudad de México) en un horario de 12:00 a 16:00 horas, si es que viven en la Ciudad de México o Área Metropolitana. Los seleccionados que sean del Interior de la República Mexicana, serán informados del proceso de entrega cuando sean contactados.

-Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.



Renuncia del incentivo



Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

-Si el ganador/a decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

-Si TV Azteca no puede contactarlo/a para entregar el incentivo en un plazo de 8 días.

-Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.