5 episodios de Bluey para enseñar a tus hijos el valor de compartir

La educación de nuestros hijos es sumamente importante para su socialización y para aspirar a que sean personas de bien. Cada paso que damos junto a ellos en sus primeras etapas de vida merecen nuestra máxima atención y emplear todas las estrategias a nuestro alcance se hace necesario.

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Muchos padres se valen de libros especializados en crianza y otros consultan con profesionales para poder avanzar juntos a sus pequeños. Es en este marco que aparece la serie animada Bluey que muchos consideran como una gran herramienta para estos fines.

Bluey y el valor de compartir

Bluey es una serie televisiva australiana que tiene como protagonista a una tierna cachorrita y a su familia. Capítulo tras capítulo la pequeña se enfrenta a situaciones y desafíos que le permiten adquirir grandes lecciones, algo que se comparte a través de la pantalla a su audiencia.

Es en este marco que en esta oportunidad ponemos de relieve 5 episodios de Bluey que son ideales para enseñarles a tus hijos el valor de compartir. A través de ellos, lo pequeños no solo empatizan con los demás sino que podrán aprender a pensar claramente a la hora de relacionarse con otros:

1. El xilófono mágico (Temporada 1, Episodio 1): Enseña el valor de los turnos a través de las constantes discusiones entre Bluey y Bingo por controlar un instrumento que congela a su papá, hasta que ambas se dan cuenta de que al ceder y organizarse, la diversión se multiplica para todos.

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2. Videollamada (Temporada 3, Episodio 23): Ilustra las consecuencias de acaparar los objetos mediante la actitud de la prima Muffin, quien huye por toda la casa para no prestarle el dispositivo a su hermanita, abriendo una excelente oportunidad para hablar sobre los límites y el egoísmo.

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3. Promesas (Temporada 3, Episodio 3): Explora la importancia de saber esperar cuando otros no colaboran, enfocándose en la enorme frustración que siente Bluey cuando un niño del parque monopoliza el juego de la tirolesa y se niega a ceder su lugar al resto.

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4. El mercadillo (Temporada 1, Episodio 20): Muestra una faceta más profunda de la generosidad cuando Bluey decide invertir su propio dinero en una experiencia que su amiga Indy también pueda disfrutar, demostrando una gran empatía frente a las restricciones alimentarias de su compañera.

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5. Tierra a la sombra (Temporada 1, Episodio 5): Aborda cómo compartir un mismo espacio de juego implica respetar las reglas acordadas, enseñando a través del personaje de Coco que no es justo alterar las normas del grupo simplemente para buscar el beneficio o la comodidad personal.