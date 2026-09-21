Mickey Mouse Clubhouse+ regresa con nuevas aventuras: esto se sabe de la nueva temporada

Las buenas noticias han llegado para los seguidores del ratón más famoso, pues se ha revelado que Mickey Mouse y sus amigos están listos para volver a abrir las puertas del Clubhouse. Recientemente Disney ha confirmado oficialmente que Clubhouse+tendrá más temporadas.

La serie que regresó en 2025 como una continuación de la exitosa producción original de Mickey Mouse Clubhouse+ que se transmitió en 2006 y 2016 se convirtió en uno de los programas infantiles más reconocidos de Disney Junior.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Mickey Mouse Clubhouse+?

La primera temporada de Mickey Mouse Clubhouse+ se transmitió por primera vez el pasado 21 de julio de 2025 a través de Disney Jr., mientras que sus primeros 10 episodios llegaron al día siguiente a Disney+.

Posteriormente, Disney anunció la renovación de la serie para dos temporadas adicionales. De acuerdo con la información oficial de Disney Junior, la segunda temporada está programada para este 2026.

A través de redes sociales se ha confirmado oficialmente que la nueva temporada de Mickey Mouse llegue este 30 de septiembre de 2026.

More Mickey? You got it! ❤️ A new season of Mickey Mouse Clubhouse+ arrives September 30 on Disney Jr. and next day on Disney+. pic.twitter.com/ePUeo0nNun — Disney Jr. (@DisneyJr) September 21, 2026

¿Qué se sabe de los nuevos episodios?

Mickey Mouse Clubhouse+ conserva la esencia de la producción original, pero apuesta por una animación CGI renovada y nuevas áreas dentro del famoso Clubhouse. Mickey, Minnie, Donald, Goofy y sus amigos regresan para resolver problemas, jugar y aprender mediante canciones y aventuras pensadas especialmente para niños que se encuentran en preescolar.

Entre las novedades de esta versión se encuentra Little Helper, un nuevo compañero que ayuda a Mickey y sus amigos, además de Duffy the Disney Bear, el osito de peluche de Mickey, quien hace apariciones especiales.

El Clubhouse también cuenta con espacios inéditos, entre ellos el Laughing Loft, una zona creada para que los personajes puedan jugar y divertirse juntos.

La producción mantiene además a parte del elenco de voces asociado con los personajes clásicos, entre ellos Bret Iwan como Mickey, Kaitlyn Robrock como Minnie y Tony Anselmo como Donald.

Así, mientras los fans esperan nuevos anuncios sobre esta temporada, Mickey y sus amigos continúan presentes en Disney Jr. y Disney+, con nuevas aventuras que buscan mantener vigente la magia del Clubhouse para las nuevas generaciones.