5 figuras de Baby Saja de Los Saja Boys para regalar a una fanática del estilo K-Pop

Las Guerreras K-Pop es una de las producciones más recientes y más exitosas de los últimos tiempos. Uniendo música, batallas épicas y todo el estilo de la moda adolescente, ha logrado conquistar a un vasto público a nivel mundial.

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La trama es por demás atractiva al igual que todo el marco musical que ofrece la serie animada. Sin embargo, no puede dejarse de lado que además de las populares guerreras también han obtenido su grupo de fans Los Saja Boys, el grupo antagónico de las protagonistas de la historia.

Las 5 mejores figuras de Baby Saja

Es por lo señalado que no quedan dudas del porqué abundan en el mercado indumentaria, accesorios y juguetes relacionados con Las Guerreras K-Pop y Los Saja Boys. Al respecto, hoy la figura que se pone de relieve es la de Baby Saja, el integrante más joven del boy band ficticio.

La estética tierna, sus outfits llenos de color y su personalidad arriba del escenario, hacen de Baby Saja un personaje querible y es por eso que si buscas hacerle un buen regalo a uno de sus fans, a continuación te damos a conocer las mejores 5 figuras que puedes encontrar en el mercado:

1. Funko Pop! Figura Huntrix Baby Saja: Esta figura de vinil de 4 pulgadas ofrece el icónico diseño de cabeza grande característico de Funko Pop, recreando fielmente a Baby Saja con acabados detallados en su outfit. Es una pieza pensada para exhibir en estanterías o escritorios junto a otros coleccionables.

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2. Kpop Demon Hunters Saja Boys: 5” Baby For The Fans Pack: Una figura de acción articulada de 5 pulgadas que viene presentada en una caja temática especial para fanáticos. Su tamaño y puntos de articulación permiten cambiarla de pose fácilmente para recrear pasos de baile en cualquier repisa.

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3. Peluche Guerreras Kpop Saja Boys Baby Saja: Una variante en formato peluche de aproximadamente 34 cm de alto, confeccionada en tela suave y liviana. Es la opción ideal si la persona prefiere coleccionables textiles más amigables para decorar la cama o espacios relajados.

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4. Set 6 Muñecas K-pop Demon Hunters Saja Boys (Incluye a Baby Saja): Este paquete incluye pequeñas figuras de PVC en miniatura de toda la alineación del grupo, incluyendo a Baby Saja, junto a un set de 74 stickers. Es un detalle muy completo para decorar carpetas, notebooks y personalizar objetos personales.

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5. Little People Figura de Juguete Saja Boys: Edición especial coleccionable estilo Little People que incluye a los cinco miembros del grupo (Jinu, Abby, Baby, Romance y Mystery) rediseñados con bordes redondeados en una caja con ventana decorativa inspirada en el arte del grupo.