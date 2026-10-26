Los 3 mejores funkos de Bulma para regalar a un verdadero fan de Dragon Ball

Los funkos de Dragon Ball son de los más buscados a nivel mundial. Esta franquicia de anime y manga es una de las más influyentes de todos los tiempos y los fanáticos pertenecen a diferentes generaciones.

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Dragon Ball, creada por Akira Toriyama, narra la épica historia de Son Goku y sus amigos mientras defienden la Tierra y exploran el universo en busca de las mágicas Esferas del Dragón. Es por eso que su éxito ha llevado a muchos fanáticos a coleccionar sus figuras en forma de funkos porque capturan la esencia nostálgica de sus personajes favoritos.

Los mejores funkos de Bulma

Los funkos tienen un diseño estilizado único que les permite recrear los momentos y transformaciones más memorables de Dragon Ball. Los muñecos de la serie nuclean a todos sus personajes y es por ese motivo que hoy nos centramos en uno de ellos, Bulma.

Bulma Brief es una científica de Capsule Corp, inventora del Radar del Dragón y el primer personaje que Goku conoce en su viaje. Tener un funko de ella es indispensable para cualquier coleccionista y fan de Dragon Ball y es por eso que a continuación te detallamos a los mejores:

1. Funko Pop! Dragon Ball – Bulma: Una figura infaltable en cualquier colección. Realizada en Vinilo y con una altura de 10 centímetros. La edad mínima recomendada para utilizarla es 3 años.

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2. Funko Pop! 1286 - Bulma (bunny): Es una edición especial limitada que añade un valor adicional a la figura. Solo se han producido un número selecto de estas figuras, lo que la convierte en una pieza única y muy buscada por los coleccionistas.

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3. ¡Funko Pop! ¡Funko Pop! Dragon Ball: Bulma 108: Esta figura representa de una manera muy tierna a este personaje de Dragon Ball. Fue hecha en vinilo y es ideal para coleccionar.