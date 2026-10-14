Los 3 mejores funkos de Franky para regalar a un verdadero fan de One Piece

Los fanáticos de los videojuegos, series de televisión y películas tienen por lo general una gran afición por los objetos y juguetes relacionados con esas producciones. Es aquí donde aparecen los funkos como las figuras más buscadas.

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Los funkos son muñecos que se han convertido en un verdadero fenómeno cultural a nivel global y es que su enorme popularidad no es casualidad, sino el resultado de una estrategia de diseño, licencias y marketing sumamente efectiva.

Los mejores funkos de Franky

Existen funkos de diversas producciones que, distintas generaciones, hemos disfrutado a lo largo de los años. Al respecto, hoy ponemos nuestra atención sobre One Piece, uno de los manga y anime más populares y exitosos de la historia.

En este marco, el foco se posa sobre Franky, el carpintero de la tripulación de Los Sombrero de Paja y el octavo miembro en unirse a la banda de Luffy. Su estética y personalidad es lo que ha dado lugar al surgimiento de fans de este personaje y es por eso que los siguientes 3 funkos que lo representan son de los más buscados:

1. Funko Pop! Animation One Piece Franky #329: Es la versión esencial de colección, mostrando al carpintero con su camisa hawaiana y postura característica tras el salto temporal.

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2. Figura De Vinilo Funko Pop De Una Pieza Franky Con Gafas De Sol 2232: Captura su actitud más extravagante, incluyendo sus emblemáticas gafas de sol oscuras.

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3. Funko Pop One Piece General Franky: Representa el robot mecha gigante del personaje, ideal como pieza central en la vitrina de cualquier fan.