Los 3 mejores funkos de Gogeta que todo fan de Dragon Ball debe comprar

Obsequiar u obsequiarse un funko se ha convertido en una gran alternativa a la hora de quedar bien con alguien o con uno mismo. Es que este tipo de juguetes no solo sirve para el entretenimiento sino que invita a crear fantásticas colecciones.

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Entre los funkos más buscados se encuentran aquellos que han sido inspirados por Dragon Ball, la legendaria franquicia de manga y anime que fue creada por Akira Toriyama en 1984. Es considerada como uno de los pilares más influyentes de la cultura pop y del género de artes marciales y fantasía por lo que reúne a seguidores de distintas generaciones.

Los mejores funkos de Gogeta

La historia de Dragon Ball sigue las aventuras de Son Goku desde su infancia hasta su etapa adulta, pero bucea en diferentes giros que pasan por su entrenamiento, la superación de sus propios límites y la defensa de la Tierra frente a amenazas intergalácticas. A lo largo de la trama, son diferentes los personajes que se suceden y que despiertan el interés entre los espectadores.

Al respecto, hoy ponemos nuestra atención en Gogeta, uno de los guerreros más poderosos de toda la franquicia, surgido de la fusión correcta entre Goku y Vegeta mediante la rigurosa Danza de la Fusión Metamorana. Los verdaderos fans de Dragon Ball de seguro querrán tenerlos en su colección y es por eso que resulta interesante conocer cuáles son los mejores:

1. Funko Pop Dragon Ball Gt Super Saiyan 4 Gogeta: Figura de 9.5cm que representa la versión Super Saiyan de este mítico personaje. La edad mínima recomendada para utilizarla es 3 años.

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2. Figura Funko Pop Dragon Ball Super Broly Gogeta 1/6 Chase: Esta impresionante figura de vinilo de Gogeta captura toda la esencia y el poder del legendario guerrero de la película Dragon Ball Super: Broly.

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3. Funko Pop! Animation Dragon Ball Super Ssgss Gogeta Figure: Una de las figuras más buscadas en el mundo de los funkos. Con un diseño exclusivo que nadie puede perderse de tener.