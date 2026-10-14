Los mejores 6 Funkos de las Lunas Superiores para regalar a un verdadero fan de Demon Slayer

Si buscas un regalo para un verdadero fan de Demons Slayer Kimetsu no Yaiba, las figuras de colección son una buena idea para sorprender a un fiel seguidor del anime y que mejor manera de hacerlo con Funkos exclusivos de las Lunas Superiores, ya que pueden ser una gran elección.

Las Lunas Superiores que destacan por sus habilidades, diseños y enfrentamientos contra los cazadores de demonios son ideales para colocarlos en un escritorio o repisa y demostrar que el lado oscuro de esta saga también puede lucir espectacular y tierno. Desde el imponente Kokushibo hasta el inquietante Doma, hay varias opciones que vale la pena considerar antes de elegir el obsequio ideal.

6 diseños de Funkos de las LUnas Superiores para regalar a un fan verdadero de Demons Slayer

1.- Kokushibo:

El diseño de esta Luna Superior es una de las opciones más llamativas para regalar, ya que no sólo su imponente figura de samurai, sus múltiples ojos y cabello largo oscuro lo hacen como una pieza clave, ya que también destaca por ser la mano derecha de Muzan Kibutsuji. Así que este diseño no puede hacer falta en la colección de un verdadero fan.

2.- Doma:

El demonio de la Segunda Luna Superior sobresale por su cabello claro, sus ojos coloridos y su expresión aparentemente amable. Su contraste entre una apariencia elegante y una personalidad perturbadora lo convierte en un personaje atractivo. Además, es aquella Luna que se ganó el cariño y odio en la última película “Castillo Infinito” al enfrentarse a Shinobu Kochō.

3.- Akasa:

Otro clásico que no puede faltar en la coleccionista de Demons Slayer es el Funko de Akasa, ya que es uno de los antagonistas más populares del anime, su diseño es ideal para quienes prefieren figuras con una apariencia dinámica y llena de detalles.

4.- Hantengu:

Hantengu también merece estar entre un coleccionista de Funkos de Demons Slayer. Su aspecto y las transformaciones relacionadas con sus poderes lo hacen una alternativa diferente para ampliar una colección.

5.- Gyokko:

Gyokko puede ser una elección original para quienes buscan figuras de demonios menos convencionales.

6.- Daki

La temible Luna Superior, Sexta Luna Creciente, y su característico cabello largo de color verde claro y blanco decorado con intrincados adornos tradicionales japoneses así como su vestimenta es otro diseño de Funko que llama la atenci´pn tener entre las figuras.