Los 3 mejores funkos de Majin Boo para regalar a un verdadero fan de Dragon Ball

Regalar un funko es uno de los actos más apreciados en la actualidad. Esto se debe a que este tipo de juguetes es un furor desde hace ya tiempo y no solo los niños sueñan con tenerlos en sus manos.

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Los funkos representan a los personajes más famosos de los videojuegos, la literatura, el cine y la televisión, motivo por el cual son ampliamente reconocidos. En este punto, aunque los niños los utilizan para jugar, los adolescentes y adultos los coleccionan bajo cuatro llaves.

Los mejores funkos de Majin Boo

Dentro del mundo del manga y anime existen grandes producciones que han logrado convertirse en éxitos mundiales. Dragon Ball es un claro ejemplo de esto y es que esta franquicia creada por Akira Toriyama impactado a múltiples generaciones alrededor del mundo.

Es por todo lo señalado que a continuación ponemos de relieve los 3 mejores funkos de Majin Boo, una de las entidades más complejas y cambiantes de Dragon Ball. Si están pensando en regalarle esta figura a un verdadero fan, estos son los funkos que debes tener en cuenta:

1. Funko Pop Animation Dragon Ball Z Majin Buu Super Buu Form: Adéntrate en el universo de Dragon Ball Z con Majin Buu en su forma Super Buu, mostrando el icónico Ataque Fantasma originalmente de Gotenks.

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2. Funko Pop Dragon Ball Z Majin Buu: Una figura de 10 centímetros de alto y fabricada en vinilo. Resalta la estampa característica de uno de los personajes más destacados de la saga.

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3. Funko Pop Majin Buu Chocolate 111: Este funko especial de 10 centímetros de alto se destaca por su aspecto. Es ideal para coleccionistas. La edad mínima recomendada para utilizarla es 14 años.