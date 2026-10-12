Los 3 mejores funkos de Shanks para regalar a un verdadero fan de One Piece

El cine y la televisión han sido y son de los entretenimientos más elegidos, pero también los que han germinado la producción de una gran cantidad de juguetes. Las creaciones inspiradas en personajes populares son las primeras en atesorarse y regalarse.

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Con el paso de los años y el auge de las plataformas de streaming, todo se ha revolucionado y hoy son los funkos las figuras que se llevan todas las miradas. Este tipo de juguetes no solo agrada a los pequeños para jugar, sino que también son una debilidad para adolescentes y adultos que los coleccionan.

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Los mejores funkos de Shanks

Producciones de distintas épocas han inspirados la creación de funkos y hoy ponemos de relieve a la serie de manga y anime One Piece, nacida en 1997 y una de las más populares a nivel mundial. En este marco, entre los funkos más buscados de esta producción se encuentran los de Shanks.

Shanks es uno de los personajes más importantes, influyentes y poderosos de toda la historia de One Piece por lo que saber cuáles elegir para regalar o tu propia colección viene muy bien:

1. Funko One Piece Shanks ¡Pop exclusivo de EE. UU: Captura a Shanks en una postura clásica con su espada Griffon. Su versión Chase sostiene el icónico sombrero de paja, convirtiéndolo en un objeto muy buscado por coleccionistas.

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2. Funko Pop Shanks #1401 (One Piece) con sticker compartido de la expo C2E2: Presenta la figura dentro de una funda acrílica protectora junto a su cartel de recompensa. Es una pieza de exhibición ideal gracias a su diseño de cartel de se busca.

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3. Funko Pop! Plus One Piece: Muestra al capitán de los Piratas Pelirrojos con un modelado detallado de su capa al viento y postura imponente. Su formato Plus resalta la jerarquía del Yonko dentro de la serie.