Los 3 mejores funkos de Trunks para regalar a un verdadero fan de Dragon Ball

El fenómeno de los muñecos funkos ha transformado la cultura del coleccionismo a nivel mundial. Estas figuras se han convertido en un elemento imprescindible en las repisas de millones de aficionados.

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Con sus característicos diseños de cabeza grande y ojos expresivos, los funkos lograron democratizar el coleccionismo al llevar a miles de personajes del cine, la televisión, los videojuegos y el cómic a un formato accesible, altamente reconocible y perfecto para exhibir.

Los mejores funkos de Trunks

Dentro del mundo de los funkos se destacan los inspirados en Dragon Ball, una de las franquicias de manga y anime más influyentes e icónicas de la historia. Fue creada por Akira Toriyama y sus personajes han logrado ganar admiradores a lo largo y ancho del mundo.

En este marco, hoy posamos nuestra atención en Trunks, uno de los personajes más emblemáticos y queridos por los fans de Dragon Ball. Se trata del hijo de Vegeta y Bulma, y es un guerrero mestizo que conquistó a la audiencia desde su impactante debut al llegar del futuro devastado por los androides, motivo por el cual tenerlo en formato de funko es una gran idea:

1. Funko Pop! Animación: Dragonball Z – Trunks: La figura está de 3 3/4 pulgadas y viene en una caja de visualización de la ventana.

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2. Funko Pop! Super Saiyan Trunks 2198 Dragon Ball Super Exclus: Esta figura tiene una altura de 16 centímetros y fue confeccionada en vinilo. Es ideal para mayores de 3 años de edad y coleccionistas.

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3. Funko Pop! Dragon Ball Super Saiyan Future Trunks: Se trata de una figura en blíster de edición especial y 10 centímetros de altura. Vinilo coleccionable.