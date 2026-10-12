Los 3 mejores funkos de Usopp para regalar a un verdadero fan de One Piece

En el mundo del entretenimiento no todo pasa por las series, películas y videojuegos, sino que lejos de las pantallas también tenemos con qué divertirnos. Si bien la mayoría de las producciones están enfocadas en el público infantil, los adultos también tienen motivos para contentarse.

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Los funkos pasaron de ser simples muñecos de colección a un verdadero fenómeno cultural global. Aquí es donde puede verse cómo las preferencias de chicos y grandes se atesoran en figuras de gran diseño que, además de servir para jugar, pueden ser coleccionadas.

Los mejores funkos de Usopp

Entre los funkos más buscados se encuentran los que fueron inspirados en mangas y animes exitosos y uno de ellas es One Piece, creada por Eiichiro Oda, y que cuenta una gran trama con muchos personajes muy particulares que logran imprimirle el ambiente a esta historia.

En esta oportunidad, te daremos a conocer los mejores funkos de Usopp, el francotirador de los Piratas de Sombrero de Paja y el cuarto miembro en unirse a la tripulación de Luffy. Este personaje se caracteriza por su nariz larga, su resortera y su personalidad miedosa pero astuta, algo que ha sido muy bien representado en las siguientes figuras:

1. One Piece – Usopp Exclusivo de EE. UU. Construye-Tu-Escena Pop: Esta figura exclusiva recrea el inolvidable gesto de despedida a la Princesa Vivi desde la cubierta del Going Merry. Forma parte de un diorama coleccionable diseñado para conectar con el resto de la tripulación.

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2. Funko Pop Figura De Animación Anime One Piece 2024 Usopp 1774: Captura la esencia clásica y cómica del tirador sosteniendo su famosa gomilla o liga en actitud de combate. Es una opción imprescindible para resaltar su faceta más icónica.

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3. Funko Pop One Piece Usopp: Un clásico infaltable en cualquier repisa. Muestra a Usopp en su diseño pos-salto temporal con la tirachinas y su distintivo pañuelo.