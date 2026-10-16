Ideas DIY: 3 propuestas económicas para crear el look de La Monja este Halloween

Estamos a dos semanas de la llegada de Halloween y todo a nuestro alrededor muestra que el ambiente ya respira terror. Los locales comerciales están inundados de productos alusivos a la fecha, mientras que algunas personas compran materiales para sus proyectos de ideas DIY.

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“Hazlo tú mismo” es lo que las ideas DIY transmiten y es el motivo por el que algunas personas apelan a este tipo de manualidades para crear sus disfraces y adornos de Halloween.

¿Cómo hacer el disfraz de La Monja?

En este marco, los personajes de terror del cine y la televisión son los que podremos ver desfilar por las calles el próximo sábado 31 de octubre. Es por ello que, si aún no sabes de qué disfrazarte, te contaremos cómo puedes crear el look de La Monja y aterrar a todos en Halloween.

La Monja es una película estadounidense de terror gótico y sobrenatural que se convirtió en un éxito arrollador desde su lanzamiento. El personaje principal asusta de solo verlo y elegirlo para Halloween es una gran opción. Para que lo consigas, a continuación te compartimos 3 propuestas DIY para lograr verte como La Monja sin grandes inversiones:

La opción "Fondo de Armario" (Reutilizando ropa negra)

Si no quieres coser ni gastar en telas nuevas, esta es la alternativa más rápida y económica.

Vestimenta: Busca en tu armario una remera negra de manga larga y una falda larga negra (o un vestido negro suelto). La idea es cubrir completamente los brazos y las piernas.

Capa blanca interior: Coloca una remera blanca de algodón o un pañuelo cuadrado blanco sobre tu cabeza, dejando ver solo el marco del rostro y tapando el cuello.

Capa negra exterior: Coloca un chal, una bufanda ancha o una camiseta negra sobre la parte superior de la cabeza para cubrir la tela blanca, dejando visible únicamente el borde frontal blanco alrededor de tu cara. Asegúralo con alfileres de gancho o invisible por debajo para que no se mueva.

Detalle: Usa una soga o cordón blanco a modo de cinturón en la cintura.

La propuesta de Costura Express con Telas Económicas (Friselina / TNT)

La friselina (o tela no tejida) es un material extremadamente barato, fácil de cortar y que no deshilacha, ideal para disfraces de una noche.

Túnica: Compra 2 a 3 metros de friselina negra. Dóblala por la mitad, corta un orificio central en forma de "V" o círculo para pasar la cabeza y haz cortes sencillos en T para las mangas. Pega los bordes laterales con silicona líquida o abrochadora (sin necesidad de coser).

Escapulario y cuello: Usa un retazo de tela blanca o friselina blanca para hacer el cuello ancho que cae sobre los hombros y el pecho, cortándolo en forma de semicírculo.

Complemento: Si tienes una cruz de plástico o de madera, cuélgala de una tira de tela negra o soga sobre el pecho. Si no tienes una, puedes recortar la forma de una cruz en cartón, pintarla de plateado o negro y colgarla.

El Look "Monja Poseída" enfocado en Maquillaje y Sábana Reciclada