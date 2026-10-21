Ideas DIY: 3 formas baratas de armar el look de Freddy Krueger para Halloween

Se acerca Halloween y no solo nuestras casas cambiarán bastante su fisonomía. Esta fecha tan especial mostrará a niños y adultos disfrazados por las calles y participando de diferentes fiestas en donde el terror será el común denominador.

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Alquilar un disfraz puede ser un paso muy simple en esta época, pero crearlo con nuestras propias manos tiene sin dudas un valor agregado. Es por eso que hoy te daremos a conocer algunas ideas DIY (Hazlo tú mismo) para que puedas diseñar un look que nadie pasará por alto.

Ideas DIY para Halloween

Las ideas DIY no solo han pasado a ser una de las manualidades más elegidas en la actualidad, sino que son grandes aliadas del entretenimiento y del cuidado de la salud mental. Esta práctica no deja de sumar adherentes y no solo son adultos, sino que muchos niños se animan a incursionar en ellas ya que los proyectos son muy fáciles de ejecutar.

Ahora, muchas personas elegirán proyectos de ideas DIY para decorar su casa o crear su disfraz para Halloween. Por lo tanto, te daremos a conocer algunas ideas muy creativas con las que podrás caracterizarse como uno de los personajes de terror más populares: Freddy Krueger.

¿Cómo armar el look de Freddy Krueger?

Freddy Krueger es uno de los villanos más icónicos e influyentes del cine de terror que se caracteriza por su rostro desfigurado por el fuego, un sombrero desgastado y un característico jersey a rayas verdes y rojas.

Este personaje forma parte indispensable de la cultura pop y de la iconografía clásica de Halloween y es por eso que a continuación te presentamos 3 formas económicas y sencillas de armar tu propio disfraz de Freddy Krueger al estilo DIY:

El look básico expresista

El Jersey: Si no tienes un suéter a rayas rojas y verdes oscuras, busca un suéter viejo rojo o marrón. Con un plumón indeleble negro o pintura para tela verde oscura, dibuja las franjas horizontales. Para darle el toque aterrador y desgastado, hazle pequeños cortes con tijera en los bordes y el dobladillo.

El Guante: Compra un guante de trabajo o de jardinería viejo (de preferencia marrón o beige). Pinta tiras de cartón rígido con aerosol o pintura acrílica plateada para simular el metal. Pégalas sobre los dedos del guante con silicón caliente y añade 4 pajillas (popotes/sorbetes) pintadas de plateado a modo de cuchillas en los extremos de los dedos.

El Rostro: En lugar de comprar una máscara costosa, utiliza pegamento escolar blanco (no tóxico). Aplica capas delgadas en tu rostro, déjalas secar un poco y rasga suavemente la capa superficial con tus dedos para simular la textura de quemadura. Aplica una base de maquillaje beige y toques de sombra roja y marrón encima.

Complementos: Un sombrero fedora o de ala ancha envejecido (puedes frotarle un poco de carbón o sombra negra para darle aspecto sucio).

El look de papel y cartón

El Guante de Cartón: Utiliza un cartón delgado (como el de las cajas de cereal) para recortar las estructuras de las placas de los dedos y del dorso de la mano. Píntalas con pintura dorada o cobriza. Para las garras, corta formas de cuchilla en papel aluminio arrugado para darle brillo metálico y pégalas a los dedales de cartón.

El Suéter con Cinta: Si tienes una playera o sudadera vieja de color rojo sólido, puedes usar cinta aislante o cinta adhesiva verde/negra para marcar las franjas horizontales rápidamente y sin necesidad de pintar.

Textura de Quemadura con Papel Maché: Aplica pequeñas capas de papel higiénico o servilletas empapadas en una mezcla de agua y pegamento escolar sobre tu piel (o sobre una mascarilla de plástico neutra si prefieres no aplicarlo en la cara). Una vez seco, pinta con tonos rocosos, rojos y marrones para simular la piel cicatrizada.

El look "Freddy Estilizado" o Femenino/Urbano