Ideas DIY: 3 claves para personalizar una pared con personajes infantiles a bajo costo
Ideas DIY. Cómo personalizar una pared infantil con personajes populares y a muy bajo costo.
El diseño y la decoración de los ambientes del hogar van mucho más allá de un simple aspecto estético ya que influyen de manera directa en el bienestar, el estado de ánimo y la armonía cotidiana de quienes lo habitan.
Es por eso que los expertos en diseño de interiores remarcan que pensar los espacios de la casa permite adaptarlos a las necesidades funcionales de la familia. Es decir que podemos crear un entorno acogedor y propio donde cada rincón transmita calidez, refugio e identidad.
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En este proceso de embellecimiento del hogar, las ideas DIY (Hazlo tú mismo) se han convertido en aliadas fundamentales. Esto se debe a que sus proyectos nos permiten transformar espacios de manera creativa, accesible y original.
Las ideas DIY nos invitan además a darles una segunda vida a materiales cotidianos sin necesidad de realizar grandes inversiones económicas y a involucrarnos manualmente en la decoración de nuestro hogar. Por lo tanto, se crea allí una conexión especial con sus ambientes en el proceso de personalización.
¿Cómo personalizar una pared infantil?
En medio de este tema, cuando se trata de personalizar las paredes de la habitación de los más pequeños, las ideas DIY ofrecen infinitas posibilidades. Sus proyectos proponen renovar espacios y convertirlos en lugares de juego, descanso e imaginación.
A continuación, te compartimos 3 claves prácticas y de bajo costo para personalizar la pared de la habitación de tus hijos con sus personajes preferidos:
- Stencils o plantillas caseras con cartón o acetato: En lugar de comprar vinilos decorativos costosos, puedes crear tu propia plantilla. Busca la silueta del personaje favorito de los chicos, imprímela en papel y cálcala sobre un acetato transparente o cartón fino. Una vez recortados los contornos, fija la plantilla a la pared con cinta de enmascarar y aplica pintura (acrílica o látex al agua) utilizando una esponja dando pequeños golpecitos. Es una forma fácil y económica de repetir patrones o figuras destacadas en sectores puntuales de la habitación.
- Murales guiados con técnica de proyección o cuadriculado: Para plasmar personajes infantiles a gran escala sin ser un experto en dibujo, puedes recurrir al método del proyector casero (utilizando la pantalla del celular y una lupa) o trazar una cuadrícula suave con lápiz sobre la pared. De esta manera, puedes trasladar los trazos guía del personaje a escala real y luego pintar los rellenos utilizando restos de pintura que te hayan quedado de otros proyectos o pomos de acrílico escolar.
- Cuadros temáticos y guirnaldas de papel reciclado: Si preferís una solución flexible que no dañe la pintura base ni sea permanente, puedes armar composiciones tipo galería. Utiliza marcapáginas, marcos de madera pintados por vos o bastidores simples para encuadrar imágenes, páginas de libros para colorear o siluetas impresas de los personajes. Otra alternativa muy vistosa consiste en troquelar o recortar las siluetas en papeles de colores, cartulinas o friselina, uniéndolas con un hilo de yute o cinta para crear guirnaldas colgantes sobre el respaldo de la cama o la zona de juegos.