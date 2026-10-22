Ideas DIY: 3 ideas sencillas para crear la túnica y máscara de Ghostface (Scream) en Halloween

Halloween se acerca y los disfraces serán los protagonistas el próximo sábado 31 de octubre. Alquilarlos o crearlos de forma casera son las opciones existentes y entre las que se definirán quienes saldrán a las calles a pedir dulces esa noche.

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Las ideas DIY (Hazlo tú mismo) serán de suma importancia en este proceso creativo ya que sus proyectos explican paso a paso cómo hacer para diseñar disfraces. Este tipo de manualidades son muy fáciles de abordar y, por lo general, utiliza materiales reciclados por lo que son iniciativas económicas.

Ideas DIY en Halloween

El movimiento DIY lleva tiempo sumando adeptos que han encontrado en esta práctica una forma fácil de alimentar su imaginación y desplegar su lado creativo. Además, el proceso de cada proyecto sirve como cable a tierra en medio de agobiantes rutinas laborales.

Por lo tanto, si estás pensando en disfrazarte el próximo 31 de octubre tal vez crear tu look de forma casera sea una gran elección. Si así lo decides, a continuación te daremos a conocer algunas ideas DIY para que puedas conseguirlo fácilmente.

¿Cómo hacer el disfraz de Ghostface?

Si buscas un disfraz icónico, reconocible al instante y que cause un verdadero impacto sin gastar una fortuna, Ghostface es una de las mejores elecciones. El famoso asesino enmascarado y principal villano de la aclamada saga de películas de terror “Scream” se encuentra entre las figuras que cada Halloween se lucen a lo largo y ancho del mundo.

Por lo tanto, las siguientes 3 ideas DIY te ayudarán a recrear su imagen inconfundible. Con estos pasos podrás diseñar una túnica negra con capucha y una máscara blanca para aterrorizar en esta nueva edición de Halloween:

La versión exprés (Camiseta XXL y cartulina)

La Túnica: Busca una camiseta o sudadera con capucha negra que te quede muy grande (talla XXL o XXXL). Si quieres darle el toque desgastado clásico del personaje, usa unas tijeras para hacer cortes en forma de picos o flecos en el dobladillo inferior y en los puños de las mangas.

La Máscara: Dibuja la silueta de la cara alargada en una cartulina blanca resistente y recórtala. Con un marcador o rotulador negro grueso, pinta los huecos de los ojos, la nariz triangular y la boca triste y alargada. Haz dos pequeños orificios a los lados y pasa una cinta elástica para sujetarla a tu cabeza.

La versión clásica (Tela/Sábana negra y foamy/Goma EVA)

La Túnica: Utiliza un trozo de tela negra rectangular (o una sábana negra vieja). Dóblala por la mitad, haz un corte circular en el centro para meter la cabeza a modo de poncho y deja que la tela caiga sobre tus hombros. Puedes usar imperdibles (seguros) en los laterales para cerrar un poco los costados dejando espacio para los brazos.

La Máscara: Utiliza una lámina de goma EVA (foamy) blanca. Este material es flexible y cómodo para la cara. Traza la forma del rostro y recórtala. Puedes usar foamy negro pegado encima (o recortar los huecos de los ojos y pegar por detrás una red o media negra fina para que no se vean tus ojos pero tú puedas ver).

La versión reciclada (Bolsas de basura y plato desechable)