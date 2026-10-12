3 ideas creativas para crear un traje de Barbie (versión vaquera) para Halloween

Muchos están contando los días para la llegada de Halloween y es que se trata de una de las fechas más especiales del mes de octubre. El próximo sábado 31, grandes y chicos saldrán a las calles luciendo disfraces de todo tipo y las casas mostrarán terroríficas decoraciones.

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Quienes no tengan un disfraz y no puedan alquilarlo, seguramente se volcarán a las manualidades para poner a prueba su poder creativo. En este caso, no serán solo atuendos inspirados en el terror, ya que muchos optan por caracterizarse como sus personajes favoritos y a continuación te daremos un ejemplo de esto.

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¿Cómo hacer un disfraz de Barbie?

Para quienes disfrutaron del filme de Barbie o son fans de toda la vida de la muñeca más famosa del mundo, lucir como ella en Halloween será una gran elección. Es por eso que a continuación te proponemos algunas ideas de manualidades para aprender a diseñar tu propio disfraz al estilo de la muñeca.

El estilo elegido es el de Barbie vaquera por lo que las siguientes manualidades te permitirán crearlo en simples pasos y sin la necesidad de gastar una fortuna para conseguir un resultado espectacular:

Barbie Vaquera Disco Neon (Inspirada en la película)

Transforma un conjunto básico de chaleco y pantalón acampanado (o jeans) en el look más icónico y vibrante.

Materiales: Pintura textil fucsia o rosa neón, vinilo adhesivo o tela blanca para las estrellas, flecos plateados/brillantes de mercería y pegamento para tela.

Paso a paso



Utiliza plantillas de estrellas de cinco puntas sobre papel o tela blanca y recórtalas. Recorta también la silueta de los característicos motivos vaqueros (canesú) para el pecho y las rodillas. Pega o cose los parches de estrellas blancas en los bolsillos, el pecho y los pantalones. Pega una franja de flecos plateados a lo largo de las costuras de las mangas, el dobladillo del chaleco o la parte trasera de la espalda. Remata el look con un sombrero vaquero blanco al que le puedes pegar pedrería adhesiva en el borde.

Barbie Vaquera "Glamour de Galaxia"

Una versión de fantasía que combina el estilo cowgirl con destellos nocturnos y místicas vibras de Halloween.

Materiales: Un sombrero de paja o fieltro rosa, tul rosado o morado, estrellas y lunas de purpurina/goma eva brillante, e hilo de luces LED a pilas (de micro cable).

Paso a paso



Decora una chaqueta de mezclilla (denim) o chaleco aplicando pegamento textil y espolvoreando purpurina rosa eufórica en la zona de los hombros y puños. Pega estrellas de goma eva brillante por toda la prenda creando un patrón de constelación. Envuelve el ala del sombrero vaquero rosa con la tira de luces LED, fijándola por debajo con silicona caliente (oculta la cajita de las pilas dentro de la copa del sombrero). ¡Brillarás en la oscuridad durante toda la fiesta!

Barbie Vaquera Vintage & Monocromática (Pink Bandana Chic)

Un diseño clásico centrado en los patrones de pañuelo vaquero (paisley) y texturas artesanales de papel y tela.

Materiales: Una camiseta rosa, pañuelos/bandanas vaqueras en tonos rosas y blancos, cintas de raso y pintura acrílica blanca para tela.

Paso a paso

