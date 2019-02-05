¡Comienza el Año Nuevo Chino! ¿Cuál de los cerditos Disney representa aquello que esperas tener todo el año?
Los cerditos más famosos de Disney están listos para ser elegidos como tu amuleto de la buena suerte.
Este año que comienza para los chinos, es representado por el Cerdo, un animal que consideran noble, abierto y sociable, aunque, también habla de exigencia y detalle.
Tenemos aquí a los cerditos más famosos de Disney que están listos para ser elegidos como una especie de amuleto de la buena fortuna en este Año Nuevo Chino.