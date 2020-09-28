¿Cómo me siento? Elmo y sus amigos te ayudan a conocer tus emociones y a compartir tus sentimientos con otras personas.

¿Cómo te sientes? En un día puedes descubrir varias emociones, y a veces no es tan sencillo reconocerlas, pero, esta planilla de actividades te ayudará a identificarlas mejor.

Elmo y sus amigos, nos ayudan a identificar mejor las emociones que tenemos, a demostrarlas, y también nos facilita las herramientas para hablar de lo que sentimos.

Pide la ayuda de mamá o papá, para descargar estas plantillas, después podrás dibujar, colorear, y aprenderás muchísimo más sobre tus emociones.

Ven a Sésamo de los lunes, miércoles, y viernes, a las 7:30 a.m. por Azteca 7, juega, aprende, y diviértete en la pantalla de Azteca 7.

¿Cómo me siento? ¡Descarga el PDF con las actividades!