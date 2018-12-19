¡Controversia por el genio de Aladdín desata avalancha de memes! Mira aquí los mejores y vota por el más divertido.

Los memes están surgiendo en una especie de avalancha por las primeras imágenes que han destapado del live action de Aladdín.

Obviamente todos esperábamos con mucha ilusión, la llegada de Santa Claus, Y LAS PRIMERAS IMÁGENES DEL GENIO de la lámpara, pero, Disney y Will Smith parecen estar adelantando a todos el día de los Santos Inocentes…

Si no te has enterado de todo lo que se desató por el primer vistazo al live action de Aladdín, entonces, te explico rápido: ¡EL GENIO NO ES AZUL!

Aunque, ya luego, Will Smith aclaró que sí será azul, así que, todavía no sabemos qué esperar.

Y aquí, te dejo los mejores memes que circulan por esta gran controversia, para que votes por el más divertido: