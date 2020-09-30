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Delicioso y saludable, desayuna el sundae de Big Bird, checa aquí los ingredientes y prepara la receta.

Checa la receta para disfrutar de un delicioso desayuno al estilo de Big Bird.

Sésamo

Escrito por: Redacción TV Azteca

¿Aburrido de desayunar siempre lo mismo? Encuentra aquí una deliciosa y saludable receta para un desayuno muy especial.


Checa la receta para preparar un delicioso sundae de Big Bird.


Pide la ayuda de mamá o papá para conseguir todos los ingredientes y prepararlos.


Ven a Sésamo de los lunes, miércoles, y viernes, a las 7:30 a.m. por Azteca 7, juega, aprende, y diviértete.

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