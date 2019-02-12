¡El genio de Aladdín por fin despertó! Pero ¿Valió la pena la espera? ¿Te gusta la versión live-action o prefieres la animación?

Por fin descubrimos al genio de la lámpara de Aladdín y por supuesto, todos están acomodándose del lado de su propio bando.

Hay quienes prefieren al entrañable genio de la animación de los 90s y quienes ya se enamoraron perdidamente del que trajo a la vida Will Smith en la versión live-action.

Obviamente la apariencia azul de Will Smith como el genio de la lámpara, ha sido una de las cosas más esperadas desde que se anunció el live-action de Aladdín y su primera aparición no fue lo que todos esperaban.