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¡Ellos son terribles y nos hacen temblar! Pero, ¿Cuál de estos villanos de Disney es el más malvado de todos?

Sin los malos, no existirían los buenos, y aunque cueste aceptarlo, ellos también contribuyen a que exista un final feliz.

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Escrito por: TV Azteca Digital

¡Ellos son terribles y nos hacen temblar! Pero, ¿Cuál de estos villanos de Disney es el más malvado de todos? 

Sin los malos, no existirían los buenos, y aunque cueste aceptarlo, ellos también contribuyen a que exista un final feliz. 

¡Elige al villano más malvado de Disney dando clic sobre el triángulo verde! Puedes votar por más de uno. 