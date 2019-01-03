¡Ellos son terribles y nos hacen temblar! Pero, ¿Cuál de estos villanos de Disney es el más malvado de todos?

Sin los malos, no existirían los buenos, y aunque cueste aceptarlo, ellos también contribuyen a que exista un final feliz.

¡Elige al villano más malvado de Disney dando clic sobre el triángulo verde! Puedes votar por más de uno.