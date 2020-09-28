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Elmo y sus amigos quieren compartir algo contigo, descubre cómo funciona el frasco de los buenos deseos.

Descubre más sobre esta divertida dinámica y comparte el frasco de los buenos deseos con tus amigos y familiares.

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Escrito por: Descubre más sobre esta divertida dinámica y comparte el frasco de los buenos deseos con tus amigos y familiares.

Recorta las tarjetas y mételas a un frasco, así cada día podrás descubrir un nuevo mensaje que tienen Elmo y sus amigos especialmente para ti.

¡Llegó la hora de compartir buenos deseos! Pide la ayuda de mamá o papá, para descargar todos los deseos, después podrás recortarlos y meterlos en un frasco.

Así cada día podrás descubrir uno de los mensajes especiales que Elmo y cada uno de sus amigos tiene preparado para ti.

Ven a jugar, a divertirte, y a aprender en Sésamo de los lunes, miércoles, y viernes, a las 7:30 a.m. por Azteca 7.

¡Da clic aquí y descarga!

Frasco de los deseos

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Frasco de los deseos