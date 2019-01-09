¡Estas son las candidatas que han sonado para dar vida a Ariel! ¿Quién sería la más indicada para protagonizar un live action de ‘La Sirenita’?

Ya sea por sus rasgos físicos, o por algunas extrañas pistas que hemos encontrado en sus redes sociales, ellas son algunas de las actrices y cantantes que han sonado como posibles candidatas para protagonizar un live action de la princesa del mar.

¿Cuál de ellas se parece más? ¿A cuál te gustaría verla convertida en la pelirroja sirena que salió del mar para encontrar el amor? ¡Elige a la más indicada para convertirse en Ariel de la vida real!