¡Los clásicos de Disney reviven! Y, también hay muchas nuevas historias por contar ¿Cuál es el estreno de Disney más esperado para este 2019?

¿Están listos para vivir la emoción de 2019?

Disney nos tiene preparadas grandes historias y nosotros, no podemos esperar más para disfrutar de todas estas aventuras.

Algunos son clásicos de Disney en sus versiones de live action, aunque, también habrá que continuar con algunas historias que teníamos pendientes y descubriremos algunas nuevas aventuras, vota aquí por el estreno que más esperas.

¡Vota por el estreno que tiene tiene más emocionad@!