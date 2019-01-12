Mientras esperamos el estreno de la cuarta entrega ¡Ayúdanos a elegir cuál de todas es la mejor! ¿Toy Story 1, 2, o 3?
Yo soy tu amigoooo fieeeeel… ¿Cuál de las entregas de Toy Story es la mejor? ¡Vota y descubre cuál es la que más ha gustado a otros fanáticos!
Nos sorprendieron, nos hicieron reír, llorar, y nos llevaron al borde del asiento, por eso para mí es muy difícil elegir sólo una película de Toy Story.
Pero, buscando bien en nuestros corazoncitos sé que juntos descubriremos cuál de las entregas de Toy Story ha sido la mejor de todas.
¡Vota aquí por tu favorita!