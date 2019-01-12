Mientras esperamos el estreno de la cuarta entrega ¡Ayúdanos a elegir cuál de todas es la mejor! ¿Toy Story 1, 2, o 3?

Nos sorprendieron, nos hicieron reír, llorar, y nos llevaron al borde del asiento, por eso para mí es muy difícil elegir sólo una película de Toy Story.

Pero, buscando bien en nuestros corazoncitos sé que juntos descubriremos cuál de las entregas de Toy Story ha sido la mejor de todas.

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