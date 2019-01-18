Rihanna se convierte en Tiana y Emma Stone en Mérida ¡Mira estas y otras transformaciones de celebridades en princesas Disney!

La Ilustradora Helen Margun ha hecho una serie de retratos realistas que convierten a algunas de nuestras cantantes y actrices favoritas en princesas Disney.

El trabajo de esta joven es tan realista, que sorprende a cualquiera.

Rihanna, Camila Cabello, Emma Stone, Cara de Levingne, Margot Robbie, son algunas de las celebridades que se han convertido en princesas gracias a Helen Margun.