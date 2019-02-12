¡Vaya que Betty, la pastorcita de Toy Story cambió bastante! ¿Cuál de sus dos looks te gusta más?

No cabe duda que habrá mucho que contar sobre la historia de Betty, o Bo Peep, en todos estos años que no supimos absolutamente nada de su paradero.

Y es que, en Toy Story 4 por fin tendremos el reencuentro más esperado en la historia de las películas animadas, ya que, por fin Betty, la pastorcita, se verá de nuevo con Woody, nuestro querido vaquero.

En lo que ocurre el reencuentro, hemos tenido oportunidad de ver su drástico cambio de imagen y queremos saber cuál de estos looks de Betty, prefieres.