4 Juguetes perfectos de Gabby’s Dollhouse para niñas y niños mayores de 4 años

Sin duda Gabby's Dollhouse o "La casa de muñecas de Gabby" es una de las caricaturas favoritas de los niños hoy en día por lo que en esta ocasión te decimos cuáles son las ideas de juguetes perfectas para dar como obsequio.

Juguetes de Gabby's Dollhouse para niñas y niños mayores de 4 años

Gabby's Dollhouse actualmente mantiene un gran éxito debido a que es una serie animada infantil dirigida a niños de preescolar que no solo destaca por su animación divertida y llamativa sino por los grandes mensajes y enseñanzas que cada episodio tiene además de que impacta en la relación de los infantes con los animales.

Juguetes de Gabby's Dollhouse: Casa de Gaby de plástico

Esta idea es perfecta ya que consiste en la Casa de Gaby con diversas habitaciones en donde hay resbaladillas, pequeñas ruedas de la fortuna, piano, baños e incluso una casa del árbol. Este juguete es perfecto para las niñas y niños que aman las aventuras de Gaby. Es importante considerar que los niños deben ser monitoreados por un adulto al momento de jugar ya que podrían intentar ingresar un juguete a su boca.

Juguetes de Gabby's Dollhouse: Teléfono con música

Esta idea consiste en un teléfono musical de Gabby's Dollhouse, es perfecto ya que permite a los pequeños desarrollar habilidades y estímulos que les favorecen a cada uno de sus sentidos y aumentan su creatividad. Hoy en día puedes encontrar algunos con juegos aunque de igual forma es importante que se monitoree el tiempo que los niños pasan con este dispositivos.

Casa de Gaby y Teléfono musical|Crédito: Pinterest

Juguetes de Gabby's Dollhouse: Peluches pequeños de cada personaje

Esta opción es ideal para los niños que son amantes de los peluches ya que si bien funcionan como juguetes también lo hacen como decoración ya que pueden estar en su cama, escritorio o repisas. Además como no son pequeños y de plástico no tendrás que preocuparte porque lo ingresen a su boca.

Juguetes de Gabby's Dollhouse: Audifonos

Esta idea es perfecta para que los niños vean la serie animada o escuchen audiolibros creativos que les permitan un desarrollo óptimo. Incluso pueden escuchar temas musicales educativos. Es muy importante que supervises que el volumen del audio ya que uno muy elevado puede dañar los oídos de los pequeños.

Peluches de La Casa de Muñecas de Gaby y audifonos|Crédito: Pinterest

¿De qué trata Gabby's Dollhouse?

La serie animada sigue a Gabby y su gatito mágico Pandy Paws quiénes se aventurarán en historias divertidas cuando la protagonista reduzca su tamaño de forma considerable. Cakey Cat, Mercat, y Kitty Fairy también forman parte de los personajes que juntos vivirán grandes momentos llenos de creatividad y diversión. Esta serie aborda temas como la resolución de problemas además de que permite que los espectadores participen de forma activa.