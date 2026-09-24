6 juguetes de Marshall de Paw Patrol, para los niños que sueñan con ser bomberos

Para muchos niños y niñas el simpático Marshall, el cachorro dálmata de Paw Patrol se ha convertido en uno de los más queridos gracias a su personalidad divertida y papel como bombero/ paramédico del equipo. Para los pequeños que sueñan con apagar incendios, conducir un camión de bomberos o convertirse en héroes de rescate, existen diferentes juguetes inspirados en este personaje.

Desde vehículos para recrear misiones hasta figuras y accesorios para inventar nuevas historias, estas seis opciones pueden convertirse en compañeras de juego para los fans de Marshall.

6 Juguetes de Marshall de Paw Patrol si tu hijo quiere ser bombero

1.- Marshall con su camión de bomberos:

El clásico vehículo de Marshall es una de las opciones ideales para recrear las misiones de rescate de Paw Patrol.

2.- Marshall en versión figura de acción:

Una figura de Marshall permite llevar al personaje a diferentes escenarios de juego. Puede utilizarse junto con otros cachorros de la patrulla para crear equipos de rescate.

3.- Marshall con vehículo de rescate:

Los juguetes que incluyen a Marshall y un vehículo permiten combinar el juego de personajes con la imaginación. Los pequeños pueden inventar situaciones en las que el cachorro debe llegar rápidamente al lugar de la emergencia.

4.- Marshall con uniforme de bombero:

Otra alternativa son las figuras de Marshall que destacan su característico uniforme de bombero. Este tipo de juguete puede resultar especialmente atractivo para los niños que buscan aventuras como bomberos.

5.- Marshall con accesorios de rescate:

Algunos sets incluyen accesorios que ayudan a representar diferentes misiones. Con ellos, los niños pueden crear sus propias historias y decidir qué problema debe resolver el cachorro.

6.- Marshall y su estación de rescate:

Para quienes quieren llevar el juego un paso más allá, una estación de rescate inspirada en Paw Patrol puede convertirse en el escenario principal de sus historias.