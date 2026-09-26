5 juguetes y figuras de KPop Demon Hunters para niños de primaria
Estos son algunos de los mejores juguetes y figuras de la película de KPop Demon Hunters para niños de primaria.
Hoy en día es innegable el éxito que la película de KPop Demon Hunters ha tenido, pues a poco más de un año de su estreno, se ha vuelto una de las cintas que todos los niños han visto, o al menos la gran mayoría debido a su historia, identidad visual y el imperdible soundtrack.
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El furor por la película ha hecho que muchos niños y niñas busquen figuras de KPop Demon Hunters, sobre todo los que asisten a la primaria, cuya edad oscila entre los 5 y 13 años, por lo que te dejaremos una breve lista de recomendaciones sobre los juguetes que no pueden faltar en tu colección.
Juguetes de KPop Demon Hunters para niños de 5 a 14 años
Es importante que sepas que las figuras para niños y coleccionistas se pueden dividir de acuerdo a su edad, necesidades y estilo de juego:
- Squishmallows: Estos son algunos peluches muy suaves y esponjosos inspirados Las Guerreras KPop así como en en las mascotas de Derpy y Sussie, los cuáles son ideales para todos los niños gracias a su textura.
- Furblets de Derpy: La mascota característica de la película pero versión electrónica miniatura basada en el querido tigre azul que vemos en la cinta el cuál cuenta con más de 45 sonidos, accesorios y movimiento en las orejas.
- Little People: Un set de la esta icónica línea de juguetes que cuentan con un diseño tierno y robusto de aproximadamente 2.5 pulgadas que cuenta con los personajes de Rumi, Mira y Zoey, ideales para niños pequeños o tenerlos en exhibición.
- Muñecas Cantantes "Golden": Estas muñecas tienen cerca de 30 cm de altura y cuentan con los atuendos dorados y negros brillantes de su icónica presentación al final de la película y al interactuar con ellas, cantan fragmentos de sus canciones como "Golden".
- Rumi & Jinu Final Battle Set: Una entrega doble de figuras de acción de 15 cm que recrea el combate climático que se vuelve crucial en la historia de la película el cuál incluye armas así como algunos accesorios.