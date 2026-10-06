Hello Kitty X Lego: confirman COLECCIÓN COMPLETA de Sanrio para sets de construcción. ¿Cuándo sale?

Este martes 6 de octubre los fans de Hello Kitty fueron sorprendidos por LEGO y Sanrio luego de que se confirmara que llegará una nueva colección que promete convertir a todos los personajes en los famosos bloques. De acuerdo con la información difundida este mismo día se contempla que la nueva línea de productos llegará el próximo año.

Aunque el anuncio ha comenzado a generar grandes expectativas entre los fans y conversación en las redes, por ahora LEGO mantiene varios detalles bajo reserva. Sin embargo, la compañía ya abrió una página especial “LEGO Sanrio” donde a través de un calendario mes a mes dará a conocer nuevas pistas y detalles de lo que será esta colección.

¿Qué se sabe de la colaboración LEGO x Hello Kitty y Cándo sale a la venta?

Aunque muchos fans de la gatita más famosa del mundo y sus amigos ya esperan con ansias obtener la colección deberán saber esto antes de caer en cualquier compra.

La colaboración será una alianza de LEGO y Sanrio y dará vida al universo Hello Kitty and Friends en forma de productos LEGO. Asimismo, la compañía confirmó que habría una amplia variedad de nuevos productos y sets, pero todavía no ha presentado oficialmente las cajas, número de piezas, edades recomendadas, diseños y costos, así que a cualquier fan se le recomienda seguir la página oficial para no caer en engaños.

Otro dato importante al que hay que estar al tanto es que el lanzamiento está previsto para 2027, aunque LEGO todavía no ha revelado el día ni el mes exacto en que comenzarán las ventas. En su página oficial incluso señala que la fecha continúa siendo un misterio y pide a los fans estar atentos a las pistas mensuales. Tampoco existe por ahora un precio oficial para México.

Entre los personajes que aparecen en los materiales promocionales de la colaboración se encuentran Hello Kitty, Kuromi, My Melody, Cinnamoroll y Pompompurin, aunque LEGO todavía no ha detallado qué personajes aparecerán en cada set.

¿LEGO y Hello Kitty ya habían colaborado antes?

La propia página oficial de LEGO confirmó que anteriormente no había existido un set LEGO de Sanrio. Por lo tanto, los productos que llegarán en 2027 marcarán la primera colaboración oficial de LEGO con Sanrio para llevar a estos personajes al formato de bloques. Esto significa que Hello Kitty tendrá finalmente su debut oficial dentro del catálogo de construcciones LEGO, algo que los fans habían esperado durante años.