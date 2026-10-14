Estas son las tendencias en disfraces de Halloween este 2026 que NO puedes ignorar:
¡Dulce o truco! Estos son los disfraces que están en tendencia este Halloween 2026:
Estamos a pocos días de celebrar una de las fechas más queridas de todo el año, pues Halloween se encuentra a la vuelta de la esquina y este año 2026 hay algunas tendencias que ya están comenzando a posicionarse como los disfraces más populares de la temporada.
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Este año ha sido marcado por grandes estrenos de personajes que probablemente dejarán su huella dentro de la cultura pop y es que han sido algunas de las opciones más buscadas, mismas que puedes recrear o adaptar de manera creativa.
¿Cuáles son los disfraces de Halloween más buscados este año?
Dentro de muchas novedades, representaciones e incluso tributos, estos son los disfraces que puedes usar esta temporada según la intención de búsqueda de Google:
- Buddy el unicornio: Una de las películas de terror más exitosas del año en las últimas semanas, donde la imagen tierna, puede jugar ambos roles.
- NeehDoh: El favorito de los niños y adultos… Este juguete antiestrés se ha vuelto una tendencia para disfrazarse en 2026 pues además de tomarlo con humor, lucirás irresistible.
- Nikki (Obsession): El éxito de la película ha vuelto al personaje interpretado por Inde Navarrete uno de los personajes más buscados en este año.
- Agamenon (La Odisea): Otro de los éxitos de taquilla de este año y a decir verdad, uno de los disfraces más buscados en los últimos años, sobre todo para los gymbro’s que lucirán esa noche.
- Trenzas de Amor de Lilly: En los últimos meses el videojuego de terror titulado Poppy Playtime ha ganado bastante popularidad y sobre todo esta, quien es la antagonista del capítulo 5.
- Oliver Tree: Una de las grandes pérdidas de este año fue la de el músico, quien en un terrible accidente aéreo perdió la vida, por lo que fans de todo el mundo mantienen vivo su legado con estas representaciones de su atípico look.
- Verity (Minecraft): Este personaje de la serie de terror de Minecraft ha ganado bastante popularidad tanto con chicos y grandes, siendo una de las opciones más aterradoras.
- Carl (Dungeon Crawler Carl): La saga de libros de fantasía que está siendo tendencia apunta para entregar a uno de los personajes más populares y originales de la temporada.
- Scooby-Doo: Uno de los grandes clásicos de esta temporada, pues alguno de estos personajes puede ser una alternativa en solitario o en grupo.
- Hazel Hook (Descendientes): La hija del Capitán Garfio no podía faltar en esta temporada en la que tras su estreno, es una de las películas más vistas.