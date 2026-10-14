Estas son las tendencias en disfraces de Halloween este 2026 que NO puedes ignorar:

Estamos a pocos días de celebrar una de las fechas más queridas de todo el año, pues Halloween se encuentra a la vuelta de la esquina y este año 2026 hay algunas tendencias que ya están comenzando a posicionarse como los disfraces más populares de la temporada.

Te puede interesar: Disfraces de Demon Slayer para que te vistas como tu personaje favorito en Halloween

Este año ha sido marcado por grandes estrenos de personajes que probablemente dejarán su huella dentro de la cultura pop y es que han sido algunas de las opciones más buscadas, mismas que puedes recrear o adaptar de manera creativa.

¿Cuáles son los disfraces de Halloween más buscados este año?

Dentro de muchas novedades, representaciones e incluso tributos, estos son los disfraces que puedes usar esta temporada según la intención de búsqueda de Google: