Los 4 juegos de Paw Patrol que harán que los niños olviden las pantallas por un rato
Estas opciones de Paw Patrol no solo los mantienen entretenidos, también fortalecen habilidades importantes mientras disfrutan de tiempo de calidad en familia.
Encontrar actividades que mantengan entretenidos a los niños sin recurrir al celular o la tableta puede parecer complicado, pero los juegos inspirados en Paw Patrol son una excelente alternativa.
Además, de acuerdo con un artículo de Child Development Clinic, compartir estas actividades con los pequeños y pasar tiempo en familia, ayuda a desarrollar habilidades como la concentración, la coordinación y el pensamiento lógico, mientras los niños disfrutan junto a sus cachorros favoritos.
Descubre con qué juegos de Paw Patrol pueden divertirse los niños para que dejen el celular de lado
Los juegos de mesa siguen siendo una excelente alternativa para que los niños se diviertan lejos de las pantallas. Cuando además incluyen personajes tan queridos como los de la Patrulla Canina, es mucho más fácil despertar su interés y convertir cada partida en una oportunidad para aprender, convivir y desarrollar nuevas habilidades.
- Operando: Paw Patrol La Película.
Esta versión del clásico Operando pone a prueba la destreza de los niños al retirar distintas piezas con unas pinzas sin activar la alarma. Cada movimiento requiere precisión y mucha concentración, por lo que la emoción aumenta conforme avanza la partida.
Este juego fortalece la motricidad fina, mejora la coordinación entre las manos y la vista, y enseña a los niños a ser pacientes mientras realizan movimientos cuidadosos.
Pop-Up Paw Patrol.
Ideal para los más pequeños, este juego utiliza una burbuja central que hace rodar el dado con solo presionarla. El objetivo es llevar todas las fichas hasta la meta antes que los demás jugadores, respetando el resultado de cada lanzamiento.
Mientras juegan, los niños practican el conteo de espacios, aprenden a respetar turnos y desarrollan habilidades sociales como la paciencia y la tolerancia cuando el resultado no es el esperado.
Paw Patrol 4 en Línea.
Esta divertida versión del tradicional juego de estrategia reta a los jugadores a colocar cuatro fichas consecutivas en línea antes que su oponente. Gracias a los personajes de la serie, el desafío resulta mucho más atractivo para los pequeños.
Además de entretener, estimula el pensamiento estratégico, la planificación y la resolución de problemas, ya que cada movimiento debe hacerse pensando en los siguientes.
UNO: Paw Patrol.
El clásico juego de cartas llega con ilustraciones de Chase, Marshall, Skye y el resto de la patrulla, convirtiéndose en una excelente opción para jugar en familia, durante un viaje o una tarde en casa.
Sus partidas rápidas ayudan a mantener la atención, fortalecen la memoria visual y la agilidad mental, además de fomentar la convivencia y la comunicación entre niños y adultos.