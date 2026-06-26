Los 4 juegos de Paw Patrol que harán que los niños olviden las pantallas por un rato

Encontrar actividades que mantengan entretenidos a los niños sin recurrir al celular o la tableta puede parecer complicado, pero los juegos inspirados en Paw Patrol son una excelente alternativa.

Además, de acuerdo con un artículo de Child Development Clinic, compartir estas actividades con los pequeños y pasar tiempo en familia, ayuda a desarrollar habilidades como la concentración, la coordinación y el pensamiento lógico, mientras los niños disfrutan junto a sus cachorros favoritos.

Descubre con qué juegos de Paw Patrol pueden divertirse los niños para que dejen el celular de lado

Los juegos de mesa siguen siendo una excelente alternativa para que los niños se diviertan lejos de las pantallas. Cuando además incluyen personajes tan queridos como los de la Patrulla Canina, es mucho más fácil despertar su interés y convertir cada partida en una oportunidad para aprender, convivir y desarrollar nuevas habilidades.