5 capítulos de Bluey que todo papá primerizo debe ver para conectar profundamente con su hija

Convertirse en papá puede dar nervios, incluso puede que esté lleno de dudas y preguntas como: ¿cómo crear un vínculo fuerte con tu hija?, ¿cómo demostrarle amor más allá de los cuidados diarios? No te preocupes, no eres el primero en enfrentarse a estas dudas razonables y, aunque no lo creas, hay una caricatura para niños que te puede ayudar como ninguna: Bluey. Aunque se trata de una serie infantil, muchos padres han podido aprender un poco sobre la crianza de la mano de Bandit Heeler y su relación con Bluey y Bingo, sus hijas. Así que si estás comenzando esta aventura, estos cinco capítulos pueden darte valiosas ideas para fortalecer ese lazo con tu bebé desde los primeros años.

También te puede interesar: 5 capítulos de ‘Bluey’ que nos regalan valiosas lecciones de paternidad para la vida real

5 capítulos que son ideales para papás primerizos, pues enseñan a forjar las primeras conexiones con sus hijos

Estos 5 capítulos te pueden inspirar a encontrar la forma más tierna y adecuada de forjar un vínculo cercano con tu hija.

1. “Noche con papá”: el cariño también se demuestra en la rutina

A los niños no les gusta hacer cosas como lavarse los dientes, irse a la cama, meterse a bañar… Por suerte, Bandit Heeler nos enseña que transformar estas rutinas en algo divertido no solo te ayudará a que hacer esas tareas sea más fácil, sino que además ayuda a crear una fuerte relación con tu hijo/a.

|Panadería

2. “Nací ayer”: volver a descubrir el mundo con ojos de niño

Este episodio enseña lo importante de comprenderse los unos a los otros. A través de Bandit vemos la vida como lo hacen nuestros hijos pequeños, lo que hace que veamos cosas que con frecuencia pasamos por alto. Y a los niños a entender que los adultos saben cosas por la experiencia que tienen en la vida.

|Panadería

3. “El show”: : demostrar amor incluso cuando las cosas no salen perfectas

Bluey y Bingo preparan una obra para el Día de las Madres, pero nada resulta como lo imaginaron. Este episodio nos enseña a tenerles paciencia a los niños y los pequeños errores que pueden cometer. Nos ayuda a entender lo importante que es generar seguridad emocional desde sus primeros años.

|Panadería

4. “Búsqueda de curry”: estar lejos no significa dejar de estar presente

Aquí Bandit deberá ausentarse varios días. Este episodio explica la separación temporal de padres e hijos. Este tipo de situaciones solo fortalecen el vínculo, sobre todo a distancia.

5. “Cuarto”: crecer también significa aprender a acompañar

Cuando Bluey y Bingo deben adaptarse a un gran cambio en casa, Bandit y Chilli demuestran lo importante que puede llegar a ser escuchar y respetar las emociones de sus hijas; y resolver el problema.